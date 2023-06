Hallucinant, le clan Mbappé lache une incroyable punchline sur le PSG

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. L'attaquant du PSG a confirmé qu'il ne souhaitait pas lever la clause qui lui permettait de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Le moyen le plus simple pour lui de partir d'un club que l'on qualifie de « prison » dans son entourage.

La bombe a été confirmée par Kylian Mbappé en personne. Dans un communiqué adressé à l'AFP , l'attaquant du PSG a déclaré : « La direction du club en charge de sa prolongation, signée il y a un an, a été informée dès le 15 Juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable. » On sait désormais pourquoi le capitaine de l'équipe de France a décidé de rendre cela public.

Plusieurs transferts bloqués au PSG

Depuis son arrivée, Kylian Mbappé a vu bon nombre de ses coéquipiers être retenus de force par le PSG. Témoin du barrage construit par le club de la capitale pour retenir Neymar, Marquinhos et Marco Verratti qui étaient pistés par Barcelone, le champion du monde 2018 savait qu'il devait absolument rendre sa décision publique afin de faire céder son employeur selon Le Parisien . Et l'occasion était trop belle alors que Karim Benzema vient tout juste de libérer une place au Real Madrid. D'ailleurs, son entourage a donné un drôle de surnom au PSG.

«PSG, c’est Prison-Saint-Germain»