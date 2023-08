Guendouzi : L’OM prêt à accepter un transfert au rabais ?

Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant deux ans en provenance d’Arsenal, Matteo Guendouzi pourrait vivre ses derniers jours à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 24 ans est annoncé dans le viseur de la Lazio, avec qui il aurait trouvé un accord contractuel. Le club italien doit maintenant s’entendre avec les Olympiens, qui pourraient accepter une offre bien inférieure à celle espérée il y a quelques mois.

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025, Matteo Guendouzi semble se rapprocher de plus en plus de la fin de son aventure à l’OM. Cela fait un petit moment que l’international français (7 sélections) est annoncé sur le départ. Des clubs anglais se sont intéressés à lui en janvier dernier et on parlait alors d’un transfert pouvant atteindre les 40M€.

L'OM a reçu une aide inattendue pour boucler un transfert https://t.co/uNQXNfeYdp pic.twitter.com/CdXctW6aCo — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Accord trouvé entre la Lazio et Guendouzi

Finalement, Matteo Guendouzi a disputé la deuxième partie de la saison à l’OM et son prix quant à lui a énormément baissé. Son départ semble en tout cas imminent puisque d’après les informations du journaliste Alfredo Pedulla, le milieu de terrain âgé de 24 ans a trouvé un accord contractuel avec la Lazio, où il devrait percevoir entre 2,3 et 2,5M€ par an, plus des bonus.

Un transfert en dessous de 20M€ ?