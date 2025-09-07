Guardiola : L’accord qui régale le PSG !

Axel Cornic

Après avoir évolué pendant quatre saisons au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a été écarté sans ménagement par un Luis Enrique qui l’a rapidement remplacé par Lucas Chevalier. Il a ainsi rebondi du côté de la Premier League, puisqu’il a rejoint Manchester City dans les dernières heures du mercato.

C’est l’un des gros coups de tonnerre de ce marché des transferts. Seulement quelques semaines après avoir remporté la Ligue des Champions en partie grâce à ses parades, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Et après l’Italie et la France, le gardien de but a découvert un nouveau pays, avec l’Angleterre.

Donnarumma file à Manchester City Il n’y a pas encore joué la moindre minute, mais Donnarumma a bel et bien signé pour Manchester City. Car de l’autre côté de la Manche Pep Guardiola a décidé de rompre avec Ederson, qui a pourtant été son gardien titulaire ces dernières années. Le Brésilien a ainsi filé à Fenerbahçe, laissant la place à l’ancien du PSG.