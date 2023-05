Gros transfert au RC Lens, une intervention décisive a tout changé

Arnaud De Kanel

Pour pallier au départ de Cheick Doucouré, le RC Lens avait décidé de dépenser 5M€ pour s'attacher les services du Ghanéen Salis Abdul Samed. L'ancien clermontois était courtisé par plusieurs clubs mais l'intervention de Franck Haise l'a poussé à signer en faveur du club artésien.

Le RC Lens se trompe rarement dans son recrutement ces dernières années. Le transfert de Salis Abdul Samed l'a encore démontré. Le milieu de terrain ghanéen a rapidement fait oublier Cheick Doucouré et s'est imposé comme le pendant de Seko Fofana au milieu de terrain. Les Lensois ont bouclé sa venue pour la modique somme de 5M€ malgré une forte concurrence. Mais si Abdul Samed a signé, c'est en partie grâce à Franck Haise.

«Cette équipe est comme une famille»

Dans une interview accordée à Get Football News , le milieu de terrain est revenu sur son adaption express au RC Lens. « Quand je suis arrivé, l'entraîneur et mes coéquipiers m'ont tout de suite fait confiance. Ils m'ont fait progresser à l'entraînement, j'ai appliqué ce que je faisais à Clermont et j'ai écouté le coach pour progresser ici aussi. Cette équipe est comme une famille, il m'a donc été facile de m'adapter », a confié Salis Abdul Samed. Le club artésien doit une fière chandelle à Franck Haise pour ce transfert.

«Il était vraiment intéressé et voulait que je vienne»