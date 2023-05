Son retour est attendu au PSG, il lance un gros ultimatum

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Bologne, Thiago Motta serait dans le viseur du PSG pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier cet été. Pour ne pas voir l'entraineur italien claquer la porte, le président Joey Saputo aurait programmé un rendez-vous avec lui. De son côté, Thiago Motta demanderait des garanties à Bologne pour rester la saison prochaine.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier va continuer son aventure au PSG la saison prochaine, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. Et en cas de désastre en championnat, le club de la capitale aurait déjà ciblé plusieurs coachs. En effet, le PSG penserait à Luis Enrique et à Thiago Motta, entre autres, pour l'après-Galtier.

Bologne veut prolonger Thiago Motta

Malheureusement pour le PSG, Bologne ne compterait pas laisser partir Thiago Motta à l'issue de cette saison. Pour maximiser ses chances de conserver le technicien italien, Joey Saputo aurait décidé de prendre les choses en main.

Motta réclame des garanties à Bologne