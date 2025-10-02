Gros transfert à l’OM : Riolo s’agace en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois performant avec l’OM mardi soir en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam, Benjamin Pavard avait pourtant été critiqué au moment de sa signature à l’OM, en toute fin de mercato. Et Daniel Riolo, qui ne comprend pas ce traitement à l’égard du champion du Monde 2018, est monté au créneau en direct sur RMC.

Arrivé à l’OM en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 15M€ en provenance de l’Inter Milan, Benjamin Pavard (29 ans) n’a pas forcément fait l’unanimité au moment de débarquer en France. Le latéral droit (ou défenseur central) traine une réputation de joueur limité depuis plusieurs années, et pourtant, Pavard est l’un des éléments les plus performants de l’OM depuis le début de saison. Et Daniel Riolo n’a pas manqué de le souligner mardi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport, après le carton de l’OM contre l’Ajax en Ligue des Champions (4-0).

Riolo valide le mercato de l’OM « Il y a même pas un mois, les principaux défauts de l’OM, c’était toujours derrière. Ce n’est quand même pas rien d’avoir fait venir ces joueurs. C’est là que tu vois l’expérience et le niveau, eux ont les deux. Aguerd, moi ça me plait vraiment. Ce que fait ce gars là dans l’anticipation, dans les interceptions et ce qu’il est capable de faire balle au pied, c’est franchement admirable », lâche dans un premier temps Riolo, avant de pousser un coup de gueule sur le cas Benjamin Pavard.