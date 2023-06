Gros problème à l’OM, le boss lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Comme Jorge Sampaoli avant lui, Igor Tudor a décidé de ne pas aller au bout de son contrat avec l’OM. Après seulement une saison, l’entraîneur croate a fait le choix de quitter le club marseillais. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a été interrogé sur les nombreux changements d’entraîneurs ces dernières années et l’instabilité qui semble régner à l’OM.

C’était la tendance ces derniers jours, mais c’est désormais officiel : Igor Tudor ne sera pas l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Un an plus tard, à la suite du départ de Jorge Sampaoli, qui avait lui aussi décidé de ne pas aller au bout de son contrat, le club marseillais se retrouve donc plus au moins dans la même situation et va devoir de nouveau trouver un nouvel entraîneur.

« La tendance dans le football moderne »

Un point sur lequel a été interrogé Pablo Longoria ce jeudi en conférence de presse. Mais le président de l’OM ne veut pas parler d’instabilité : « Ce type de changement, c'est en conséquence de la dimension du club et de la tendance dans le football moderne. Il n'y a aucun regret sur ce qu'on a vécu ensemble . »

« Je ne crois pas dans l'instabilité »