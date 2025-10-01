Griezmann transféré à l’OM : Il annonce «un événement colossal»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement évoqué comme étant une piste plausible pour l'OM par le passé, Antoine Griezmann pourrait-il un jour être recruté par Medhi Benatia pour rejoindre le projet du club phocéen ? Pierre Ménès a livré son point de vue à ce sujet, et estime qu'un tel transfert de Griezmann à l'OM représenterait un évènement de taille.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (34 ans) terminera-t-il sa carrière chez les Colchoneros, ou bien envisagera-t-il un ultime challenge avant de raccrocher ? L'OM a souvent été annoncé comme un point de chute plausible pour l'ancienne star de l'équipe de France, et en avril dernier sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès avait évoqué la piste Griezmann à l'OM.

« Ce serait un évènement colossal » « Si l'OM peut espérer attirer Griezmann avec Benatia ? Il peut, ça ne coûte rien d'essayer. Je me mets à la place de Griezmann, est-ce une bonne solution pour lui, est-ce qu'à l'âge qu'il a et avec l'usure qui est la sienne, passer d'un club à forte pression qu'est l'Atletico à un club à plus forte pression encore avec l'Olympique de Marseille ? Griezmann à Marseille serait un évènement colossal, tous les regards seraient braqués sur lui », confiait Ménès, qui estime donc que l'OM créerait l'évènement avec une signature de Griezmann.