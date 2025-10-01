Griezmann transféré à l’OM : Il annonce «un événement colossal»

Régulièrement évoqué comme étant une piste plausible pour l'OM par le passé, Antoine Griezmann pourrait-il un jour être recruté par Medhi Benatia pour rejoindre le projet du club phocéen ? Pierre Ménès a livré son point de vue à ce sujet, et estime qu'un tel transfert de Griezmann à l'OM représenterait un évènement de taille.
Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (34 ans) terminera-t-il sa carrière chez les Colchoneros, ou bien envisagera-t-il un ultime challenge avant de raccrocher ? L'OM a souvent été annoncé comme un point de chute plausible pour l'ancienne star de l'équipe de France, et en avril dernier sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès avait évoqué la piste Griezmann à l'OM.
« Ce serait un évènement colossal »
« Si l'OM peut espérer attirer Griezmann avec Benatia ? Il peut, ça ne coûte rien d'essayer. Je me mets à la place de Griezmann, est-ce une bonne solution pour lui, est-ce qu'à l'âge qu'il a et avec l'usure qui est la sienne, passer d'un club à forte pression qu'est l'Atletico à un club à plus forte pression encore avec l'Olympique de Marseille ? Griezmann à Marseille serait un évènement colossal, tous les regards seraient braqués sur lui », confiait Ménès, qui estime donc que l'OM créerait l'évènement avec une signature de Griezmann.
« Plus raisonnable d'aller finir sa carrière aux USA »
« Et si le joueur confirme ses difficultés physiques et sa grande baisse de rendement, il se ferait allumer dans des proportions. Je pense que ce serait plus raisonnable aujourd'hui pour lui d'aller finir sa carrière aux Etats-Unis. Alors qu'en plus, on sait que c'est son rêve. Marseille a tout à fait le droit d'essayer. Je ne suis pas sûr que pour Griezmann, ce soit une vraie bonne solution de faire ça », précise Ménès.