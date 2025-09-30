Transfert au PSG : C’est confirmé pour un gros joueur de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur qui envisagerait de le recruter libre en fin de saison, Dayot Upamecano devrait être l'une des grandes attractions du prochain mercato. Mais de son côté, le Bayern Munich envisage bel et bien de prolonger le défenseur central de l'équipe de France comme l'a confirmé son directeur sportif, Max Eberl.

Et si le PSG parvenait à signer un autre joueur de l'équipe de France l'été prochain ? Selon les dernières tendances, Luis Campos en pincerait pour Dayot Upamecano (26 ans), d'autant que le robuste défenseur central présente l'avantage d'arriver en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026. En clair, le PSG pourrait donc le recruter gratuitement, mais il n'est pas seul sur le coup...

Le Bayern veut prolonger Upamecano D'autres grosses écuries européennes sont annoncées sur le coup pour Upamecano, et de son côté, le Bayern Munich envisage bel et bien de prolonger son joueur : « Je ne suis pas surpris que de nombreux clubs soient intéressés par Dayot Upamecano… et nous sommes également intéressés par une prolongation de son contrat », a indiqué Max Eberl, le directeur sportif bavarois, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.