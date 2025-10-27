Griezmann - OM : L'énorme coup qui se prépare sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’intérêt du FC Barcelone avait déjà été évoqué, Mason Greenwood aurait un autre club espagnol sur sa piste. L’Atlético de Madrid serait également intéressé par l’attaquant de l’OM et souhaiterait le faire revenir en Liga, où il pourrait donc être associé à Antoine Griezmann sur le front de l’attaque des Colchoneros.

Plus le temps passe et plus Mason Greenwood semble avoir la cote sur le mercato. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, « des clubs étaient prêts à payer une grosse somme » pour le recruter l’été dernier, mais l’OM « a dit non, le joueur était trop important. C’était la décision de Longoria, Benatia et de De Zerbi. »

Greenwood avec Griezmann à l’Atlético ? Reste à savoir si l’OM réussira de nouveau à retenir Mason Greenwood lors des prochaines périodes de mercato. Car l’Anglais semble avoir plusieurs clubs sur sa piste, notamment le FC Barcelone. D’après les informations de TEAMtalk, l’Atlético Madrid serait également intéressé par le joueur prêté à Getafe lors de l’exercice 2023-2024.