Griezmann fait parler à l'OM, on connait la réponse pour son transfert

Thibault Morlain

En recrutant Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM a montré à quel point les relations étaient bonnes avec l'Atlético de Madrid. De quoi alors faire rêver certains supporters olympiens d'une arrivée... d'Antoine Griezmann. Alors que la star des Colchoneros a déjà fait part de son attachement pour l'OM, son nom est récemment revenu au coeur des discussions. Mais faut-il pour autant s'attendre à un transfert de Griezmann ?

L'OM retrouve des ambitions et son mercato estival le montre très bien. Pierre-Emerick Aubameyang est notamment arrivé, mais voilà que sur la Canebière, on espère d'autres grands noms. Et dernièrement, ça s'est emballé sur... Antoine Griezmann. Alors que le Français évolue à l'Atlético de Madrid, il s'est retrouvé au coeur des discussions à l'OM. La raison ? Les récentes arrivées de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi à Marseille en provenance de l'Atlético de Madrid. Les liens entre les deux clubs pourraient-ils alors faciliter une opération Griezmann ?

L’OM négocie un retour inattendu https://t.co/ZqxLUWk5cV pic.twitter.com/9J3CBfa3FT — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

« Ça sera peut-être le prochain »

Ancien joueur des Colchoneros, Geoffrey Kondogbia avait ainsi été interrogé sur Antoine Griezmann. Le joueur de l'OM avait alors lâché : « Antoine a toujours aimé ce club. Il l'a déjà dit publiquement. Il était content que je signe à l'OM, pareil pour Renan Lodi. Ça sera peut-être le prochain (rires) ». Même Pierre-Emerick Aubameyang avait été sollicité sur le cas Griezmann. Et à ce propos, le Gabonais avait répondu : « Je connais Antoine, on s'est déjà croisés plusieurs fois, mais ce n'est pas de mon ressort. Mais je peux toujours lui envoyer un message ! ».

« Il n’y a rien entre l’Olympique de Marseille et le clan Griezmann »