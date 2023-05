Galtier - PSG : Cette annonce troublante qui relance tout

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison mouvementée au PSG, Christophe Galtier sait que son avenir n’est pas assuré. Selon nos informations, sauf problème extra sportif, le technicien français ne quittera pas son poste. Et même Thiago Motta, annoncé à Paris, se verrait bien continuer à faire progresser Bologne.

Le PSG a décroché le titre. Malgré une saison éprouvante et souvent difficile, le club de la capitale a été sacré champion de France pour la 11ème fois de son histoire, un record dans l’Hexagone. Malgré tout, la position de Christophe Galtier reste fragilisée. Arrivé l’été dernier au PSG, le technicien français avait bien démarré sa saison mais l’affaire s’est compliquée au retour de la Coupe du monde.

«J'estime personnellement que je mérite de continuer»

De là à remettre en cause son avenir ? Ce n’est pas la tendance. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, sauf problème extra sportif, Christophe Galtier ne quittera pas le PSG cet été. « J'estime personnellement que je mérite de continuer. Pourquoi je le mérite? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie. Nous avons su, j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, que ce soit sur un plan personnel comme professionnel », a lâché l’entraîneur du PSG samedi soir après le titre obtenu sur la pelouse de Strasbourg.

Terrible accident au PSG, le club sort du silence https://t.co/58eY0OIOoH pic.twitter.com/jvcK3POFB6 — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Et Thiago Motta ?