Neymar et Messi vont tout chambouler pour l'après-Galtier

Alexis Brunet

Le PSG a officiellement mis la main sur son onzième titre de champion de France, ce qui est un record. Dorénavant, le club de la capitale va s'affairer sur le mercato. Luis Campos a un plan concret en tête pour le recrutement de l'équipe parisienne. Mais il faudra aussi régler vite la question des possibles départs de Neymar et Lionel Messi, car cela pourrait devrait être décisif pour le prochain coach du PSG.

Le PSG ne veut pas se presser, il prend son temps. C'est vrai en Ligue 1, où le club de la capitale a attendu l'avant-dernière journée pour valider son titre de champion de France. Mais c'est aussi vrai pour le reste. En effet, l'état-major parisien ne prend pas de décision à la hâte et fait les choses les unes après les autres. Il y a donc fort à parier que le mercato parisien s'intensifie dans les prochains jours.

Campos est sur plusieurs dossiers chauds

Le conseiller football du PSG, Luis Campos, va donc passer la seconde dans les prochains jours. De nombreux dossiers semblent bien partis pour Paris. Manuel Ugarte, le jeune milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal, est annoncé proche de la capitale, tout comme Lucas Hernandez, ou bien Bernardo Silva. Côté départ, Luis Campos devra vite voir régler les cas de Lionel Messi et de Neymar.

Pour Daniel Riolo, Galtier ne sera plus à Paris la saison prochaine