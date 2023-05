Galtier : Le PSG a tranché, fait-il le bon choix ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé sur le départ par plusieurs médias, Christophe Galtier devrait conserver son poste la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'entraîneur du PSG conserve la confiance de ses dirigeants, qui n'envisagent pas de le remplacer durant l'intersaison. Alors que certains grands noms sont disponibles, le club parisien fait-il le bon choix ?

Le PSG va certainement sauver sa saison en remportant le onzième titre de champion de France de son histoire. Un sacre, que ne souhaite pas dévaloriser Christophe Galtier, à la peine durant une grande partie de saison. Son équipe n'a pas été flamboyante, notamment en Ligue des champions. Eliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich, Galtier a vu sa position se fragiliser mais pas suffisamment pour que les dirigeants pensent à le remplacer. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG entend continuer avec le Français la saison prochaine. Une information confirmée par Sport Zone.

Galtier conservera son poste l'année prochaine

Il y a quelques semaines, Galtier avait évoqué son avenir au PSG avec clarté. « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG » avait lâché l'entraîneur du PSG.

Le PSG prend un risque

Les noms de José Mourinho, Zinédine Zidane ou Thiago Motta ont régulièrement été cités par les médias. Mais le 10Sport.com est en mesure de vous confirmer que le PSG n'a contacté aucun technicien pour remplacer Galtier. Pourtant, certains entraîneurs de renom sont disponibles sur le marché comme Julian Nagelsmann ou Antonio Conte. D'autres pourraient changer d'air cet été comme Luciano Spaletti ou Massimiliano Allegri.



Alors selon vous, le PSG fait-il le bon choix en conservant Galtier ? A vos votes !