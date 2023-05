Transferts : Malaise au PSG, il voulait claquer la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Marquinhos a livré les dessous des négociations avec sa direction. Et le défenseur brésilien de 29 ans avoue même avoir sérieusement songé à quitter le PSG au cours de ces dix dernières années, notamment pour rejoindre Barcelone.

La nouvelle a été officialisée vendredi après-midi via un communiqué officiel du PSG et la conférence de presse de Christophe Galtier dans la foulée : Marquinhos a prolongé son contrat jusqu’en 2028 dans la capitale, lui qui était arrivé il y a dix ans. Une très belle longévité donc de la part du défenseur international brésilien, qui a pourtant songé à claquer la porte du PSG pendant un moment comme il l’a confié dans les colonnes de L’EQUIPE.

« J’ai eu une petite phase »

« Pas maintenant. Au début, j'ai eu une petite phase (sourire), je jouais moins et j'ai eu des propositions. Je pense que tout le monde connaît mon histoire et vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, non », indique Marquinhos, que le FC Barcelone avait notamment tenté de déloger du PSG durant le mercato estival 2016. Sans succès, et l’international brésilien est depuis trois ans le capitaine du vestiaire parisien.

« C’était très clair »