Une star proche de claquer la porte, elle se lâche

Jean de Teyssière

C'est désormais officiel : Marquinhos a prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain. Le capitaine du PSG, arrivé il y a 10 ans au club a parlé de sa fidélité envers le club de la capitale. S'il avoue avoir déjà songé à quitter le club il y a quelques années, le joueur a évoqué sa fidélité au PSG.

Le capitaine du PSG, Marquinhos restera donc possiblement 15 ans au club. Une fidélité, rare aujourd'hui qui devrait plaire aux supporters parisiens, qui évoquent souvent le terme de « mercenaires » pour décrire certains joueurs. Dans les médias aussi, certains estiment que des joueurs viennent jouer pour l'argent. Avec cette prolongation et le discours que tient Marquinhos, on semble avoir affaire à un amoureux du club.

« Au début j'ai eu une petite phase ou je voulais partir »

Dans une interview accordée à L'Équipe, Marquinhos dévoile qu'il a un moment eu la possibilité de quitter le PSG et qu'il avait hésité : « Pas maintenant. Au début, j'ai eu une petite phase (sourire), je jouais moins et j'ai eu des propositions. Je pense que tout le monde connaît mon histoire et vous le savez très bien (le Barça, notamment, avait essayé de le recruter en 2016). Mais aujourd'hui, non. »

« Je veux aller au bout de mes objectifs »