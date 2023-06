Galtier : Échec et mat pour le PSG, le Qatar va dégainer

Thomas Bourseau

Christophe Galtier ne va pas passer l’été sur le banc du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale l’a officieusement licencié et se serait déjà planté pour sa succession avec Julian Nagelsmann. Néanmoins, le poste d’entraîneur pourrait revenir à un ancien de la maison : Thiago Motta.

Il y a quelques heures, la piste prioritaire du PSG semble être tombée à l’eau. En effet, le club de la capitale courrait derrière Julian Nagelsmann pour prendre la place de Christophe Galtier sur le banc de touche, qui a été officieusement licencié en tout début de semaine dernière, comme le10sport.com vous le soulignait, au terme d’une réunion entre Galtier et Luis Campos, conseiller football du PSG.

C’est fini pour Nagelsmann, place à un pilier de QSI ?

le10sport.com vous confiait la semaine dernière que Julian Nagelsmann ne serait pas l’entraîneur du PSG et qu’il n’y avait à l’époque aucune discussion. L’Équipe a confié vendredi que l’ex-coach du Bayern Munich ne débarquera bel et bien pas au Paris Saint-Germain. Alors qu’en parallèle, Foot Mercato affirmait il y a quelques jours qu’un accord aurait déjà été trouvé en coulisse entre le comité de direction du PSG et Thiago Motta. L’ancien joueur passé par le PSG entre 2012 et 2018 serait même le plan B du club de la capitale.

Thiago Motta, objectif principal du PSG