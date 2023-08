Galtier de retour ? Le FC Nantes a déjà trouvé mieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison vient tout juste de commencer, que ça chauffe déjà au FC Nantes. En effet, battu par Toulouse à domicile, le club qui a assuré son maintien in extremis la saison dernière se retrouve déjà en difficulté. Pierre Aristouy serait ainsi menacé et alors que le nom de Christophe Galtier circule pour le remplacer, le favori se nommerait bien Frédéric Antonetti.

La sérénité au FC Nantes n'aura pas tenu plus d'une journée. Sauvée in extremis la saison dernière, les Canaris se sont inclinés à domicile contre Toulouse (1-2) pour lancer leur saison. Le résultat comme le contenu ne sont pas du tout rassurants, au point que Pierre Aristouy, arrivé sur le banc nantais pour la quatre dernières journées de la saison dernière, serait déjà sur la sellette. « Il n’y a aucune inquiétude mais ce n’est pas un magicien. On sait que ça peut durer un mois, quatre mois ou cinq ans. Il ne faut pas se laisser polluer pour ne pas avoir de regrets », souffle-t-on même dans l'entourage du coach nantais auprès de RMC Sport .

Galtier viré par le PSG, un club de Ligue 1 en rêve https://t.co/ULZDMD8Z0C pic.twitter.com/pWEYSjPJ76 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Antonetti le favori pour remplacer Aristouy ?

Cependant, le média confirme que la réflexion existe bel et bien au sein de la famille Kita. Au point que plusieurs pistes sont étudiés pour remplacer Pierre Aristouy dont l'avenir sera plus menacé que jamais en cas de défaite face au LOSC. Ainsi, Christophe Galtier, déjà sondé en fin de saison dernière, est toujours sur la short-list du FC Nantes, mais la piste la plus chaude mènerait à Frédéric Antonetti, libre depuis son licenciement de Strasbourg après avoir pourtant redressé le club alsacien.

Galtier vers une année sabbatique ?

Mais si le FC Nantes semble avoir laissé de côté la piste menant à Christophe Galtier, c'est également parce que, comme révélé par le10sport.com, le natif de Marseille se dirige vers une année sabbatique. Il faut dire que le technicien français sort d'une saison éreintante au PSG et il ne semble pas disposé à reprendre du service immédiatement. Il faudra donc encore attendre un peu avant de revoir Christophe Galtier sur un banc.