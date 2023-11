Frank McCourt évite une catastrophe de justesse à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mois de septembre aura été brûlant à l'OM. Après une réunion houleuse avec certains groupes de supporters, Marcelino et Javier Ribalta ont décidé de partir. C'était également le souhait de Pablo Longoria, mais le président marseillais est finalement resté. L'intervention de Frank McCourt aurait d'ailleurs été décisive.

Le 18 septembre dernier, la réunion entre la direction de l'OM et certains groupes de supporters aura tourné au fiasco. En effet, à l'issue de cette réunion, Marcelino a posé sa démission, tout comme Javier Ribalta. Gennaro Gattuso a remplacé le premier tandis que Medhi Benatia s'apprête à le faire avec le second. Mais un autre départ a été évité de justesse.

Gattuso débarque, l'OM justifie son choix https://t.co/ylqmaMgH3U pic.twitter.com/n4jKqaQPfy — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

McCourt retient Longoria

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Pablo Longoria souhaitait également quitter l'OM après cette réunion qu'il a très mal vécue. Toutefois, Frank McCourt est intervenu pour convaincre son président de rester, et son discours a du être convaincant. Le Bostonien, qui est certes éloigné au quotidien, continue toutefois de diriger le club et refuse qu'on lui impose de tels changements. Mardi soir au micro de RMC , Pablo Longoria expliquait d'ailleurs les raisons qui l'ont poussé à rester à l'OM.

«Je dois penser au bien de l'institution»