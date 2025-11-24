Fiasco confirmé à l’étranger : Le PSG s’est fait balader sur le mercato !

Axel Cornic

Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain semble enfin décidé à recruter et une piste claire a été annoncée à quelques semaines du mercato hivernal. Elle mène à Eric Garcia, que Luis Enrique a bien connu lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne, dont l’avenir devrait toutefois continuer à s’inscrire du côté du FC Barcelone.

Après une saison historique, le PSG a décidé de ne quasiment pas recruter. Ils sont seulement trois à avoir signé chez les Champions d’Europe, ce qui n’a pas manqué de soulever quelques débats. Notamment pour le poste de latéral droit, ou Achraf Hakimi est le seul véritable spécialiste.

Coup dur pour le PSG ! La blessure de l’international marocain a évidemment relancé cette polémique et finalement le PSG, devrait bouger ses pions en janvier pour tenter de réparer son erreur. Plusieurs médias ont annoncé un intérêt prononcé pour un Eric Garcia qui serait un véritable atout avec sa polyvalence, mais la presse catalane a annoncé ce lundi qu’il devrait prolonger au FC Barcelone.