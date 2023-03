Fiasco au PSG, un grand départ est annoncé

Axel Cornic

L’élimination en Ligue des Champions est un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui s’arrête une nouvelle fois au stade des huitièmes de finale. Et comme tous les ans après l’échec vient le temps de la révolution, avec un grand ménage qui est annoncé au sein du club de la capitale... et personne n'est à l’abris.

Le projet mené par Christophe Galtier et Luis Campos semble à l’arrêt. Le PSG pourra remporter la Ligue 1 dans quelques semaines, mais les dirigeants ne semblent plus vraiment avoir confiance en les deux anciens du LOSC et voudraient déjà tourner la page pour entamer un nouveau cycle.

Mercato : Le PSG a fait un pari, le verdict va tomber https://t.co/3fBvi5NeLM pic.twitter.com/e16RFJWkuC — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Le départ de Galtier est annoncé

Cela pourrait bien commencer par l’entraineur. D’après les informations d’ El Nacional , du côté du PSG on assure que Christophe Galtier ne sera plus là la saison prochaine. Le technicien français n’aura donc tenu qu’une saison, moins que ses prédécesseurs.

Quid de Luis Campos ?

Reste à savoir ce qui sera fait avec Luis Campos, dont l’avenir semble étroitement lié à celui de Galtier. Car c’est bien le Portugais qui a donné le nom de l’ancien du LOSC et de l’OGC Nice pour assurer la succession de Mauricio Pochettino. Il faudra également voir si Campos voudra travailler avec le nouveau coach choisi par les propriétaires du PSG...