Mercato : Le PSG a fait un pari, le verdict va tomber

Thomas Bourseau

Alors que les deux gardiens ont été mis en concurrence, c’est Gianluigi Donnarumma qui a finalement bénéficié du poste de gardien de but numéro un du PSG lorsque Keylor Navas a été prêté à Nottingham Forest. Et son avenir serait conditionné par le maintien du club dans l’élite du football anglais.

En 2021, le PSG a profité des gros noms disponibles sur le marché des agents libres afin d’accueillir Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnnarumma. Auréolé du statut de champion d’Europe avec l’Italie, le portier venait concurrencer Keylor Navas qui était jusque-là intouchable au PSG et il avait même prolongé son contrat quelques semaines plus tôt jusqu’en 2024.

Le PSG a misé sur Donnarumma

Depuis l’arrivée de Donnarumma, le rôle de Keylor Navas a évolué jusqu’à devenir la doublure de l’Italien à la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur l’été dernier. Après l’échec de son départ en prêt au Napoli l’été dernier, le Costaricien a rejoint Nottingham Forest en prêt jusqu’à la fin de la saison. Et pour ce qui est d’un éventuel transfert définitif de Navas au sein du promu de Premier League, cela dépendrait de la survie de Forest dans l’élite du football anglais.

«Un échec annoncé» : La catastrophe était prévue au PSG https://t.co/40uGOuWiE2 pic.twitter.com/oOe3xAJr5g — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Navas fixé qu’en fin de saison pour son avenir à Nottingham