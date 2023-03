Mercato : Une star dit oui au PSG, Zidane veut déjà dicter sa loi

Thomas Bourseau

Marco Verratti a prolongé son contrat au PSG en décembre 2022. Cependant, et alors que Zinedine Zidane serait courtisé par le club pour éventuellement remplacer Christophe Galtier sur le banc de touche, Verratti pourrait alors être sacrifié pour Paul Pogba par Zidane.

Le PSG a décidé de faire table rase du passé en fin de saison dernière en changeant à la fois le directeur sportif et l’entraîneur qu’étaient Leonardo et Mauricio Pochettino. Luis Campos est devenu le conseiller football du club lorsque Christophe Galtier a succédé au technicien argentin. Le président Nasser Al-Khelaïfi expliquait au Parisien en juin 2022 vouloir lancer une nouvelle ère, mais le résultat a été le même que la saison passée avec deux éliminations en 1/8ème de finale de Ligue des champions et en Coupe de France.

Zidane penserait venir au PSG avec Pogba…

La position de Christophe Galtier n’a jamais été aussi fragilisée qu’en février dernier selon L’Equipe et il est depuis question de sa succession avec notamment le retour de la rumeur Zinedine Zidane. Selon Luigi Garlando, pour la Gazzetta dello Sport , Zinedine Zidane pourrait débarquer au PSG et ferait de Paul Pogba sa première recrue phare.

Après le fiasco, place aux transferts au PSG https://t.co/tsJogQbEQd pic.twitter.com/3G7vJiI7n3 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

...en échange de Verratti ?