Feuilleton Rabiot à l’OM : Son club pour cette saison annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n'a toujours pas trouvé preneur sur le marché des transferts. Et Jean-Pierre Papin a même expliqué lundi soir en direct sur RMC qu'il voyait Rabiot rester à l'OM cette saison avec une situation qui semble bien partie pour s'apaiser.

Adrien Rabiot (30 ans) va-t-il vraiment quitter l'OM cet été ? Au fur et à mesure du mercato qui avance, cette possibilité semble de moins en moins crédible, d'autant que les courtisans ne semblent pas se bousculer pour le milieu de terrain français, qui s'est rendu coupable d'une bagarre dans le vestiaire de l'OM avec Jonathan Rowe le 15 août dernier.

« Pour moi, il peut reporter le maillot de l’OM » Jean-Pierre Papin, ancien joueur légendaire de l'OM, a évoqué cet épineux cas Rabiot lundi soir en direct dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport : « On ne sait pas tout. Moi aussi, des bagarres, j’en ai vu, j’en ai connu. Et ça se règle très souvent dans le vestiaire, avec le coach et les joueurs, éventuellement le président. Maintenant, je ne pense pas que Rabiot ait fait très fort, comme on peut l’expliquer. Il s’est excusé et De Zerbi lui a tendu la main. Le plus à plaindre, c’est De Zerbi, parce que quand tu lui enlèves Rabiot avec la saison qu’il a fait l’année dernière, pour lui c’était un élément important cette année. Pour moi, il peut reporter le maillot de l’OM », estime Papin, qui voit donc Adrien Rabiot rester à l'OM cette saison.