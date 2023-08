EXCLU - Mercato : Une pépite de Chelsea tout proche de Strasbourg

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé par le10sport.com, Deivid Washington a choisi Chelsea pour son transfert malgré des discussions très avancées avec Chelsea. Et la pépite de Santos se rapproche très fortement d'un prêt en Ligue 1 et du Racing Club de Strasbourg.

Dans le sprint final des négociations avec Santos, c'est le joueur en personne qui a fini par trancher. Comme révélé par le10sport .com, Deivid Washington a en effet opté pour Chelsea, au détriment de l'AS Monaco. Pourtant, le club de la Principauté a longtemps été en pole position pour signer la pépite brésilienne. Un accord autour d'un contrat de 5 ans a même été convenu entre les parties. Il ne restait plus qu'à trouver un deal entre les clubs pour le transfert. Chelsea et Monaco ont proposé le même montant, 20 millions d'euros. C'est Deivid Washington qui a opté pour Chelsea.

Tout proche de Strasbourg

A présent, les discussions portent sur l'avenir de Deivid Washington. Deux options se présentent à lui. Soit il reste dans l'effectif de Mauricio Pochettino pour tenter de trouver du temps de jeu en Premier League. Pas simple pour un si jeune joueur (18 ans), qui n'a connu que le championnat brésilien. Soit il accepte d'être prêté, pour découvrir l'Europe avec du temps de jeu "assuré". Pour cela, Chelsea dispose d'un lien tout particulier avec Strasbourg. Le propriétaires des Blues est également au capital du club alsacien. C'est pour cette raison que le jeune Angelo Gabriel, lui aussi acheté à Santos, arrive en prêt au Racing.



Selon nos sources, Deivid Washington est tout proche de suivre le même chemin. S'il n'a pas encore donné son accord total, l'attaquant brésilien est à 90% sur le chemin d'un prêt. Strasbourg pourrait donc, coup sur coup, se faire prêter deux nouvelles pépites du football mondial. La décision finale est attendue pour la fin de semaine.