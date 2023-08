PSG : Le clan Neymar vend la mèche pour son transfert

Thibault Morlain

Si Neymar est aujourd'hui un joueur du PSG, rien ne dit qu'il le sera encore d'ici quelques semaines. En effet, un transfert du Brésilien fait de plus en plus parler sur le mercato estival. La question est alors de savoir où pourrait rebondir le joueur de Luis Enrique. Alors qu'on parle d'un retour de Neymar au FC Barcelone, voilà que son avenir pourrait davantage s'écrire du côté de l'Arabie Saoudite.

Après Lionel Messi et à l'instar de Kylian Mbappé, Neymar pourrait lui aussi quitter le PSG lors du mercato estival. Bien que le Brésilien dispose d'un contrat jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, son transfert fait actuellement l'objet de nombreuses rumeurs. En effet, ça pourrait bien se terminer là entre Neymar et le PSG. Reste encore à trouver preneur. Le joueur de Luis Enrique a alors été envoyé dans différentes destinations, mais c'est finalement en Arabie Saoudite qu'il pourrait poser ses valises.

Neymar - PSG : Le Qatar prêt à faire capoter son transfert ? https://t.co/iLwrQl8Q6x pic.twitter.com/OFzku53VfP — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

L'annonce du clan Neymar

Lionel Messi et Kylian Mbappé ayant dit non à Al-Hilal, le club saoudien foncerait désormais sur Neymar. Et avec le numéro 10 du PSG, ça pourrait cette fois se concrétiser. En effet, pour UOL , des sources proches de Neymar ont assuré qu'un transfert en Arabie Saoudite était la possibilité qui avait le plus de chances de se concrétiser d'ici la fin du mercato.

Avantage Arabie Saoudite ?

Direction donc l'Arabie Saoudite pour Neymar ? Alors que le joueur du PSG a également été annoncé à Barcelone, à Chelsea ou encore en MLS, le média brésilien souligne bien qu'Al-Hilal aurait les meilleures chances d'accueillir Neymar. Barcelone et Chelsea n'auraient pas les finances adéquates pour le salaire du joueur de 31 ans, le marché est fermé aux Etats-Unis... Des obstacles que les Saoudiens n'ont pas, d'autant que le mercato ferme le 20 septembre pour eux. De quoi donner un laps de temps supplémentaire et un avantage en plus pour Al-Hilal afin de faire venir Neymar. A suivre...