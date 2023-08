EXCLU - Mercato : Chelsea sur le point d’arracher un joueur à Monaco !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé par le10sport.com, l’AS Monaco était en pole position pour signer une pépite du championnat brésilien, le jeune Deivid Washington. Mais ces dernières heures, Chelsea réalise un tour de force dans le dossier. Voici nos dernières informations.

Deivid Washington va-t-il faire faux bond à l’AS Monaco ? Le scénario est en train de s’écrire, sous les yeux de dirigeants monégasques, pourtant certains de signer la pépite de Santos. Comme révélé par le10sport.com les 21 et 23 juillet dernier, l’ASM et Santos négocient activement le transfert de l’attaquant de 18 ans. Aux dernières nouvelles, les deux clubs tentaient de trouver un accord pour une arrivée cet été. Initialement d’accord pour lâcher sa pépite à 20 millions d’euros, dans le cadre d’une arrivée en 2024, Santos a demandé 25 millions d’euros pour pouvoir libérer son joueur de façon imminente. Mais le dossier connaît un rebondissement inattendu.

Chelsea débarque et frappe fort

Vendredi soir, le journaliste Fabrizio Romano a révélé l’offensive XXL de Chelsea pour Deivid Washington. Les Blues ont en effet débarqué dans le dossier avec une offre supérieure à celle de l’AS Monaco. Et selon nos sources, Chelsea tient la corde pour décrocher la signature du joueur brésilien… A juste titre, Foot Mercato indique que Monaco tente un dernier coup de poker pour renverser la tendance. Mais nos sources indiquent que Chelsea reste en pole position…

Monaco a un accord avec Washington

Chelsea, qui offre plus d’argent que l’AS Monaco, se rapprocherait des 30 millions d’euros quand Monaco s’est arrêté à 20 millions d’euros dans sa dernière proposition officielle. Depuis une semaine, l’ASM et Santos tentent de trouver un accord, entre 20 et 25 millions d’euros. Avec son offre éclair, Chelsea a pris le dessus. Pourtant, le club de la Principauté dispose d’un accord contractuel avec le joueur, un bail de 5 saisons. Une destination qui a les faveurs du joueur. Mais Santos, comme ses représentants, semblent pencher pour l’opportunité de rejoindre les Blues. Avec un possible prêt dans la foulée. Fabrizio Romano a évoqué la piste du RC Strasbourg pour un prêt. C’est effectivement au menu des discussions avec Chelsea, même si rien n’est encore fait.