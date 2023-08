Mercato : C’est bouclé, le PSG relance une vieille tradition

Thomas Bourseau

Le PSG a souvent accueilli des éléments lusitaniens au sein de son effectif, le plus connu et la meilleure réussite étant sans contestation possible Pedro Miguel Pauleta, considéré comme étant une légende du club. Gonçalo Guedes est le 17ème joueur portugais à arborer la tunique du PSG, l’occasion de faire un tour d’horizon sur les réussites du passé.

17. Ce n’est pas le nouveau numéro de maillot de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain, mais plutôt le 17ème joueur doté de la nationalité portugaise à porter les couleurs du club de la capitale. Ramos est le dernier d’une longue tradition initiée en 1970, date de la création du PSG, par Fernando Cruz. Depuis, ils ont été beaucoup à se battre pour gagner des titres au PSG, mais certains beaucoup plus que d’autres resteront dans les mémoires des supporters, tant pour des raisons sportives que pour des raisons sentimentales, mais aussi pour des raisons financières.

Hugo Leal, première grosse réussite portugaise !

Au tout début des années 2000, le PSG a eu bien des stars dans son effectif. Nicolas Anelka, Ronaldinho ou encore Jay-Jay Okocha. C’est aux côtés du magicien nigérian qu’Hugo Leal a évolué au milieu de terrain avec Mikel Arteta notamment. Après trois saisons complètes et trois buts inscrits, le milieu de terrain quitta le PSG en 2004 en étant le sixième Portugais à être passé par le club de la capitale.

Pauleta, la légende portugaise du club !

Il n’est plus à présenter. Avant que le PSG passe sous pavillon qatari en 2011, Pedro Miguel Pauleta était le meilleur buteur de l’histoire du club avec 109 réalisations devant notamment Dominique Rocheteau et ses 100 buts. Depuis, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et Kylian Mbappé ont fait mieux. Mais pour les sentimentaux, au vu du contexte sportif compliqué dans lequel le PSG se trouvait au milieu des années 2000 avec une relégation en Ligue 2 évitée de justesse en mai 2008, Pauleta était vraiment la lumière qui enchantait les supporters. Pauleta a offert cinq années de sa carrière aux supporters du PSG avant de tirer sa révérence avec notamment un sacre en Coupe de la Ligue la même année.

Gonçalo Guedes, la meilleure vente du PSG

C’est simple, le PSG n’a jamais aussi bien vendu à ce jour. Et force est de constater que ce n’est pas la plus grande star. Ronaldinho n’était parti que pour 32M€ au FC Barcelone. David Luiz n’avait retrouvé Chelsea en 2016 que pour 35M€. Recruté à l’hiver 2017 en provenance du Benfica Lisbonne, Guedes n’aura joué en tout et pour tout que 13 matchs au Paris Saint-Germain avant d’être dans un premier temps prêté à Valence à l’été 2017 pour finalement y être vendu pour une opération globale comprise entre 50 et 57M€, bonus inclus. Gonçalo Guedes ne restera pas dans les mémoires des supporters pour son apport sur le terrain, mais plutôt dans les caisses du Paris Saint-Germain.

Danilo, la belle surprise !

Arrivé par le biais d’un prêt en provenance du FC Porto à l’été 2020, Danilo Pereira s’est au fil des mois imposé comme étant un incontournable de l’effectif du PSG. De par sa polyvalence, le milieu de terrain ayant dépanné au poste de défenseur central, de son leadership et de son implication totale, Danilo s’est fait une place de choix dans le cœur des supporters du PSG et notamment lors de la saison dernière. Contre toute-attente, Danilo va entamer sa quatrième saison au PSG et pas pour y jouer un rôle de simple joker.

Nuno Mendes, la bonne pioche

A l’été 2021, après les arrivées en grande pompe de Lionel Messi, de Sergio Ramos, d’Achraf Hakimi ou encore de Gianluigi Donnarumma, le PSG bouclait le prêt avec une option d’achat à 40M€ de Nuno Mendes. Dans un marché plus que bouché, le Paris Saint-Germain est parvenu à mettre la main sur un jeune latéral gauche de grand talent, aujourd’hui âgé de 21 ans, et qui a immédiatement prouvé sa valeur à cette position.



Reste à savoir désormais si Gonçalo Ramos parviendra, comme Danilo et Mendes, à devenir indispensable et incontournable pour le PSG ou s’il connaîtra plus de difficultés comme Renato Sanches et Vitinha entre autres.