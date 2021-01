Foot - Mercato - Brest

EXCLU - Mercato : Un Brestois vers la Ligue 2

Publié le 21 janvier 2021 à 21h25 par La rédaction

En manque de temps de jeu du côté de Brest, Julien Faussurier devrait rejoindre la Ligue 2 en ce mercato d’hiver.

Après avoir fêté ses 34 ans, Julien Faussurier pourrait donner un nouveau tournant à sa carrière. Peu utilisé par Olivier Dall’Oglio à Brest (8 matchs, 4 titularisations), le latéral droit pourrait rebondir en ce mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, des discussions sont en cours et elles seraient sur le point d’aboutir.

En route vers Auxerre

Selon nos informations, c’est vers l’AJ Auxerre que Julien Faussurier pourrait poursuivre sa carrière. En Bourgogne, le Brestois retrouverait un entraîneur qu’il connait parfaitement, en la personne de Jean-Marc Furlan. Les deux hommes ont notamment collaboré ensemble à Troyes entre 2010 et 2013. Quatrième de Ligue 2, en course pour la remontée en Ligue 1, l’AJ Auxerre pourrait ainsi boucler un renfort de poids et d’expérience. Parfait pour la bataille finale contre Troyes, Toulouse ou encore Clermont.