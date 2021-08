Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : «Si Messi vient au PSG, c’est grâce à Mbappé !»

Publié le 9 août 2021 à 17h03 par Alexis Bernard

Ancien entraîneur de l’OM, Rennes et Bordeaux, Rolland Courbis analyse la possible venue de Lionel Messi au PSG. Et pour le consultant de RMC Sport, Kylian Mbappé y est clairement pour quelque chose.

Observateur attentif de la Ligue 1, Rolland Courbis ne goûte pas son plaisir de voir Lionel Messi débarquer en France : « On ne se rend peut-être pas bien compte, je crois, de ce que ça veut dire… Lionel Messi, c’est… C’est un joueur pour lequel il n’y a pas les mots pour pouvoir le décrire ou en parler (rire) ». Mais pour le consultant de RMC Sport , la possible arrivée de l’Argentin au PSG n’est pas le simple fait d’une « opportunité de marché ». A l’origine de ce dossier XXL, on retrouverait, selon lui, un certain Kylian Mbappé…

« Je pense que le PSG a pris peur »