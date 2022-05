Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nice sur le point de se faire doubler par un club allemand !

Publié le 20 mai 2022 à 16h09 par Alexis Bernard mis à jour le 20 mai 2022 à 16h10

Parfaitement positionné dans le dossier menant à Warren Bondo (Nancy), l'OGC Nice est en train de voir un club allemand prendre le large. Les Aiglons pourraient perdre la main et laisser filer le milieu de terrain de 18 ans...

Les feux étaient au vert pour l'OGC Nice dans le dossier Warren Bondo. Comme révélé par le10sport.com , les dirigeants niçois ont bien avancé dans les discussions pour récupérer la pépite de l'AS Nancy Lorraine, dont le contrat prend fin dans quelques semaines. Relégué en National, l'ASNL n'a rien pu faire pour retenir le milieu de terrain qui compose l'ossature de l'équipe de France U19. Malgré la concurrence, notamment en France avec une belle avancée de Montpellier (et des clubs comme Lille, Rennes et Monaco), Nice et son entraîneur, Christophe Galtier, étaient confiants dans la perspective de recruter Warren Bondo. Mais coup de théâtre ces derniers jours puisque le club allemand de Hambourg est tout simplement en train de doubler tout le monde ! Selon nos informations, un accord est tout proche avec le pensionnaire de Bundesliga. Rien n'est encore signé mais Nice perd concrètement l'avance pourtant acquise ces dernières semaines. Warren Bondo semblait séduit par le projet des Aiglons. Visiblement, Hambourg a trouvé les mots et les arguments pour inverser la tendance...