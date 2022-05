Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour Paul Pogba !

Publié le 20 mai 2022 à 14h10 par La rédaction

Même si un retour à la Juventus l’intéresserait, Paul Pogba est toujours l’une des priorités du PSG. Le club de la capitale continuerait de pousser pour le recruter.

Un an après avoir manqué le coup de peu, le PSG est de nouveau à l’affût pour faire venir Paul Pogba. En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, l’international français semble enclin à quitter la Premier League. Il resterait donc deux candidats crédibles : le PSG et la Juventus. Malgré des légères difficultés financières, la Vieille Dame est déterminée à rapatrier son ancien joueur.

Le PSG insiste pour Pogba

Et d’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Paul Pogba serait partant pour un retour à la Juventus. Cependant, le PSG ne lâche pas l’affaire et continuerait de pousser pour convaincre le champion du monde 2018 de rallier le club de la capitale. A l’heure actuelle, Paris devrait donner priorité au feuilleton Mbappé. Et si jamais l’attaquant parisien venait à rester, Paul Pogba pourrait être tenté de le rejoindre…