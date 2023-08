EXCLU - Mercato : Le Havre sur la piste d'une gâchette du championnat belge

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Promu en Ligue 1, Le Havre souhaite finaliser son mercato avec un renfort offensif. Selon nos informations, Mathieu Bodmer songe notamment à un attaquant qui évolue en deuxième division belge.

Pour son retour en Ligue 1, Le Havre n'a pas encore connu le chemin du succès. Avec deux nuls et une défaite, le club doyen prend ses marques et souhaite profiter de la fin du mercato estival pour se renforcer davantage. C'est le souhait de Mathieu Bodmer et du staff normand, avec notamment la volonté de trouver un attaquant supplémentaire. Selon nos informations exclusives, une piste avance du côté de la Belgique.

Zinho Gano dans le viseur

Attaquant de Zulte Waregem, Zinho Gano fait partie des cibles du Havre pour cette fin de mercato. A 29 ans, il compte cinq sélections avec la Guinée-Bissau, pour 4 buts inscrits. Relégué en deuxième division, il vient d'inscrire 4 buts lors des 2 premières journées de championnat, et notamment un triplé lors du dernier match. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Zulte Waregem, Zinho Gano intéresse fortement les Havrais. Des discussions ont déjà démarré pour étudier la faisabilité du dossier.