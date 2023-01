EXCLU - Mercato : L’ASSE refuse une offre de transfert

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur la piste de Noah Raveyre, le Milan AC accélère sur le dossier. Selon nos informations, les Milanais viennent de transmettre une nouvelle offre pour le gardien de but stéphanois. Une proposition jugée insuffisante par les Verts…

Le dossier Raveyre connaît une nouvelle évolution. En fin de contrat avec l’ASSE, le gardien de but des Verts est courtisé par le Milan AC. Et les Milanais tentent de trouver une solution qui pourraient convenir à toutes les parties. Mais comme révélé par le10sport.com , l’ASSE se montre très gourmande pour son portier de 17 ans, à qui il ne reste plus que 5 mois de contrat et qui n’a disputé qu’un seul match en pro. Les Verts réclament 1 million d’euros !

Milan dégaine, l’ASSE refuse

Ces derniers jours, le Milan AC est revenu à la charge avec une nouvelle offre pour Noah Raveyre. Si le montant n’a pas filtré, nos sources indiquent que l’ASSE a jugé la proposition insuffisante et l’a donc repoussée… Dans l’état actuel des choses, il y a donc de très fortes chances que Noah Raveyre quitte le Forez l’été prochain à moindre coût.