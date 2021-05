Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’Arabie Saoudite va faire exploser le budget d’un club français !

Publié le 11 mai 2021 à 17h55 par Alexis Bernard

Fraîchement rachetée par un prince Saoudien, la Berrichone de Châteauroux devrait présenter un budget en or la saison prochaine, en National.

Si le fantasme des investisseurs saoudiens gagne bon nombre de clubs français, et notamment en Ligue 1, c’est en Ligue 2 que le prince Abdullah bin Mosaad a investi son argent. Depuis mars dernier, celui qui possède déjà Sheffield United est devenu propriétaire de la Berrichone de Châteauroux. Une écurie qui vit une saison galère, en Ligue 2, et qui évoluera prochaine en National. Mais selon nos informations, les Berrichons vont avoir de très, très gros moyens pour tenter de vite remonter dans l’élite du football français. Un budget de 12 millions d’euros pourrait être présenté la saison prochaine. D’ordinaire, les pensionnaires du National tournent autour de 3 à 5 millions d’euros (pour les candidats au titre). Avec ce montant record, Châteauroux poserait clairement le cadre et ses ambitions…