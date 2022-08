Mercato

EXCLU - Mercato : Faes (Reims) veut aller au Torino

Publié le 11 août 2022 à 13h05 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Torino chasse le défenseur de Reims, Wout Faes. Déjà d'accord avec les dirigeants turinois, le Belge souhaite clairement rejoindre l'Italie. Il ne manque qu'un accord entre les clubs pour son transfert.

Après l'échec de la piste Jason Denayer, le Torino a jeté son dévolu sur Wout Faes. Le défenseur du Stade de Reims est la grande priorité des dirigeants turinois. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 2 août, le dossier est bien engagé. Il ne reste qu'à trouver un accord entre les deux clubs pour que le deal se fasse. Car du côté du joueur, les choses sont claires : il veut quitter Reims pour rejoindre le Torino. Un accord existe déjà entre Wout Faes et le club italien. Et à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'écart entre la demande d'indemnité de transfert des Rémois et ce que propose le Torino se réduit. D'après nos sources, la dernière offre transmise est de 12 millions d'euros. Reims acceptera à 15 millions d'euros pour le départ du Belge à qui il ne reste plus que deux ans de contrat (juin 2024).

L’@OM_Officiel ouvre le score à la suite d’un but contre son camp de Wout Faes ⚪️🔵#OMSDR #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/5e2HInHUID — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 7, 2022

L'optimisme est de rigueur dans ce dossier, même si Reims aurait aimé conserver Wout Faes (24 ans). Malgré un début de saison compliqué (le défenseur a inscrit un but contre son camps lors de la rencontre face à l'OM, sur un centre de Jonathan Clauss mal dégagé. But qui a permis aux Marseillais d'ouvrir le score et d'en mettre trois autres ensuite, 4-1)), le Belge est un cadre de la défense rémoise. Si le Torino rehausse son offre, le deal pourra se faire rapidement. Du côté du joueur, en tout cas, c'est tout vu...