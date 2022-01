Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Clermont pense à un buteur serbe

Publié le 25 janvier 2022 à 13h55 par La rédaction mis à jour le 25 janvier 2022 à 13h56

Selon nos informations, le Clermont Foot Auvergne se penche sur le cas d'un attaquant serbe de 26 ans pour renforcer son secteur offensif cet hiver.

Après la belle victoire contre Rennes (2-1), Clermont se donne un peu d'air. Et comme si la course au maintien sera longue, les Auvergnats veulent être le mieux armé possible, notamment dans le secteur offensif. Avec le possible départ de Mohamed Bayo, chaudement courtisé en Angleterre (pour cet hiver ou l'été prochain), Clermont souhaite un renfort offensif. Et d'après nos sources, le nom de Komnen Andric circule dans les couloirs du club. Cet attaquant serbe de 26 ans évolue au Dinamo Zagreb, avec qui il a inscrit un but en cinq rencontres cette saison. Avec son gabarit imposant (1,89 m), Andric pourrait apporter de la densité physique