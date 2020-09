Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Accord trouvé avec Wylan Cyprien !

Publié le 22 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction mis à jour le 22 septembre 2020 à 11h31

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bordeaux veut recruter Wylan Cyprien (Nice). Et le dossier est très bien engagé.

Courtisé par Rennes et Lyon, Wylan Cyprien est désormais la proie des Girondins de Bordeaux. Et depuis que Jean-Louis Gasset est aux manettes, c’est même LA priorité des Bordelais en ce mercato estival qui ferme ses portes le 5 octobre prochain. Comme révélé par le10sport.com, les discussions avancent entre les différentes parties. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Wylan Cyprien est déterminé : il veut absolument venir à Bordeaux et ne regarde plus ailleurs.

Bordeaux envisage un transfert !

Mis de côté par Patrick Vieira, Wylan Cyprien n’a jamais été aussi proche d’un départ de l’OGC Nice. Et Bordeaux commence à entrevoir une issue positive dans le dossier. D’accord avec Bordeaux, le milieu de terrain français laisse désormais les deux clubs s’entendre. Si un prêt avec une option d’achat était envisagé, il serait maintenant question d’un transfert ! Bordeaux, qui tente de finaliser plusieurs départs (Mendy, Kalu, Jovanovic, Kwateng, Mexer, Basic), pourrait se donner de l’air et se permettre l’arrivée de Cyprien.