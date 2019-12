Foot - Mercato - ASSE

EXCLU – Mercato – ASSE : Itten (Saint-Gall) sur les tablettes

Publié le 16 décembre 2019 à 18h30 par Alexandre Higounet

Les Verts poursuivent leurs observations pour le poste d’avant-centre. Le jeune buteur international suisse de Saint-Gall, Cédric Itten (22 ans) figure sur les listings.

Comme révélé par le10sport.com, l’AS Saint-Etienne poursuit ses recherches au poste d’avant-centre, dans l’optique du mercato d’hiver si plusieurs ventes sont conclues au préalable, ou plus probablement en vue de la fin de saison. Le10sport.com a ainsi révélé que Jean-Pierre Nsame (Young Boys Berne) et Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) faisaient partie des joueurs suivis.

Itten supervisé récemment

Selon nos informations, les recruteurs de l’AS Saint-Etienne observent actuellement un autre attaquant en Suisse. Il s’agit de Cédric Itten (22 ans), le jeune avant-centre de Saint-Gall, qui a récemment fait ses débuts en sélection Suisse. Auteur de 8 buts en 17 matches de championnat, Itten suscite aujourd’hui l’intérêt de l’ASSE. Un émissaire stéphanois était d’ailleurs présent samedi dernier au match Saint-Gall-FC Zurich (1-3) pour observer Itten. L’option Itten, si elle venait à être définitivement validée par le club stéphanois dans les prochaines semaines (ou mois), présente l’avantage d’être beaucoup moins onéreuse que les pistes Nsame et Morelos, qui paraissent aujourd’hui compliquées pour les Verts, à moins d’un gros effort financier en fin de saison.



A.H.