EXCLU : Angers hésite pour Baticle, Der Zakarian à l’étude

Publié le 13 novembre 2022 à 20h55 - mis à jour le 13 novembre 2022 à 20h56

Alexis Bernard - Rédacteur en chef

Lanterne rouge de Ligue 1, Angers réfléchit à toutes les options concernant le poste d’entraîneur. La situation de Gérald Baticle est plus que fragile, même si le SCO n’a pas encore pris de décision. En coulisses, le nom de Michel Der Zakarian revient de plus en plus.

Pour la 11e fois de la saison, en 15 rencontres, Angers a quitté une pelouse de Ligue 1 avec une défaite dans le sac. Les hommes de Gérald Baticle se sont inclinés, ce dimanche, face à des Lillois plus réalistes (1-0). Un nouveau revers pour ponctuer cette première partie de saison catastrophique pour les Angevins. Aux commandes du projet, Gérald Baticle est plus que jamais menacé.

Baticle, c’est du 50/50

Selon nos informations, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le sort de Gérald Baticle n’est pas encore réglé. En interne, les dirigeants se divisent. Une partie souhaite maintenir sa confiance au technicien français quand l’autre réclame sa tête, l’estimant incapable de relever le navire et d’éviter la descente (pour rappel, les quatre derniers de la saison descendent en Ligue 2). Pour l’heure, c’est du 50/50. Et avec un contrat de 2 ans et demi, avec un salaire approchant les 70 000 euros par mois, la donnée financière est aussi un gros frein à son licenciement.

Der Zakarian évoqué

En cas d’éviction de Gérald Baticle, Angers étudie plusieurs pistes. La première mène à une promotion interne d’Abdel Bouhazama, actuellement aux commandes du centre de formatin, qui dispose de nombreux soutiens en interne. L’autre nom qui revient de plus en plus ces dernières heures, c’est celui de Michel Der Zakarian. Fraîchement évincé de Brest, MDZ plaît à Angers.