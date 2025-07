Enorme refus du PSG, son mercato est bloqué !

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a refusé une offre de sa direction, qu'il estime être « inacceptable ». Pour satisfaire son numéro 1, le club de la capitale aurait pu augmenter la part fixe de sa proposition, mais il a refusé de le faire. Ce qui en dit long sur ses intentions. Et aujourd'hui, la prolongation de Gianluigi Donnarumma est bloquée.

Le PSG a refusé de faire une exception pour Donnarumma

Toujours selon L'Equipe, le PSG aurait pu débloquer la situation avec Gianluigi Donnarumma en augmentant la part fixe de sa proposition, et ce, pour en faire le deuxième joueur le mieux payé du club. Toutefois, les hautes sphères parisiennes ont refusé de le faire, ne voulant pas faire d'exception pour son numéro 1 dans la dernière ligne droite de son projet mettant en avant le collectif. Un choix qui en dit long. Alors que les positions sont figées depuis plusieurs mois, le PSG a décidé de passer à l'offensive pour recruter Lucas Chevalier (LOSC). En parallèle, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte à un départ de Gianluigi Donnarumma cet été, ne souhaitant pas revivre un scénario à la Kylian Mbappé. Pour rappel, l'ancien numéro 7 du PSG a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an, alors que son contrat à Paris s'est achevé le 30 juin 2024.