En pleurs, il quitte l’OM pour un gros chèque !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a réussi à faire signer un grand nom en attaque. Après une pige du côté d’Al-Qadsiah en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à Marseille, ce qui enchante les supporters. Une vraie bonne nouvelle pour le Gabonais également, qui avait quitté le club phocéen en pleurs à l’été 2024.

Comme c’est souvent le cas ces dernières années, l’OM a enflammé le mercato estival en Ligue 1. Au total, le club phocéen a réalisé plus d’une vingtaine de mouvements. Roberto De Zerbi peut compter sur une flopée de nouveaux joueurs, dont certaines stars.

Aubameyang fait son retour à l’OM Parmi les jolis coup réalisés cet été par Pablo Longoria, on peut noter le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le Gabonais avait succombé aux millions de l’Arabie saoudite et d’Al Qadsiah en 2024, il a décidé de revenir à Marseille cet été. Une très belle opération car l’OM l’a fait venir sans avoir à débourser le moindre euro.