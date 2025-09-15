En pleurs, il quitte l’OM pour un gros chèque !

Cet été, l’OM a réussi à faire signer un grand nom en attaque. Après une pige du côté d’Al-Qadsiah en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à Marseille, ce qui enchante les supporters. Une vraie bonne nouvelle pour le Gabonais également, qui avait quitté le club phocéen en pleurs à l’été 2024.
Comme c’est souvent le cas ces dernières années, l’OM a enflammé le mercato estival en Ligue 1. Au total, le club phocéen a réalisé plus d’une vingtaine de mouvements. Roberto De Zerbi peut compter sur une flopée de nouveaux joueurs, dont certaines stars.
Aubameyang fait son retour à l’OM
Parmi les jolis coup réalisés cet été par Pablo Longoria, on peut noter le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le Gabonais avait succombé aux millions de l’Arabie saoudite et d’Al Qadsiah en 2024, il a décidé de revenir à Marseille cet été. Une très belle opération car l’OM l’a fait venir sans avoir à débourser le moindre euro.
Aubameyang avait quitté l’OM en pleurs
Lors de sa première saison à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang avait impressionné tous les supporters marseillais en marquant trente buts. Le Gabonais se sentait très bien dans le sud de la France et son départ l’a donc fait fondre en larmes comme l’a révélé Pablo Longoria dans une interview à Marca. « Le jour où nous nous sommes dit au revoir, il a fini par pleurer dans mon bureau. Nous avons signé une grande année. Je lui ai toujours dit que dès qu'il y aurait une possibilité de quitter l'Arabie saoudite, nous serions là. Il n'y a pas eu le moindre doute dès que ce moment est arrivé. Comme je lui ai dit au téléphone, l'histoire n'était pas terminée. C'est un luxe qu'il soit avec nous. » Le club phocéen comptera notamment sur l’expérience de son buteur mardi soir lors du match contre le Real Madrid en Ligue des champions.