En plein calvaire, Pogba frôle la catastrophe

Hugo Chirossel

Touché au genou, Paul Pogba n’a toujours pas disputé la moindre rencontre depuis son retour à la Juventus l’été dernier. Massimiliano Allegri a même annoncé dernièrement que l’international français allait devoir encore attendre pour revenir sur les terrains. Si la Vieille Dame a récemment démenti cette possibilité, le club réfléchirait bel et bien à résilier son contrat.

Le calvaire n’en finit plus pour Paul Pogba. Victime d’une polémique extra-sportive, impliquant notamment son frère Mathias, l’international français n’a toujours pas disputé la moindre rencontre cette saison. Touché au genou, il a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France. Attendu début janvier par la Juventus, son retour sur les terrains a une nouvelle fois été repoussé.

« Tout le monde au club souhaite attendre Pogba »

En conférence de presse samedi, Massimiliano Allegri a annoncé que Paul Pogba n’était toujours pas disponible et qu’il espérait qu’il puisse revenir dans une vingtaine de jours. Ces derniers temps, la presse italienne évoquait même une potentielle rupture de contrat pour le milieu de terrain âgé de 29 ans, lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2026. Ce que Francesco Calvo a rapidement démenti : « On parle de quoi ? De rumeurs. Nous les avons entendues, mais je les démens catégoriquement. Pogba a été un achat très important pour nous, mais surtout un achat qui s’inscrit dans la durée. C’est vrai qu’il y a eu des imprévus, un allongement de sa convalescence, mais tout le monde au club souhaite attendre Pogba. Il s’entraîne sérieusement chaque jour, mais nous savons qu’il reviendra et apportera sa contribution . »

La Juventus réfléchirait à résilier son contrat