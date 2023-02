Une star du Real Madrid sur le départ, elle fait un terrible aveu

Hugo Chirossel

Après la victoire du Real Madrid face à Al-Hilal (5-3) en finale de la Coupe du monde des clubs, Toni Kroos a évoqué la suite de sa carrière. Le milieu de terrain âgé de 33 ans est en fin de contrat à l’issue de la saison avec la Casa Blanca. Si sa décision est attendue depuis de longues semaines, l’Allemand a avoué qu’il ne savait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Arrivé en 2014 en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos a d’ores et déjà tout gagné avec le Real Madrid. Samedi soir, il s’est offert un nouveau trophée avec les Merengues , en s’imposant face à Al-Hilal en finale de la Coupe du monde des clubs (5-3). C’est la cinquième fois que le milieu de terrain âgé de 33 ans remporte cette compétition avec la Casa Blanca et peut-être la dernière.

«Une légende», Karim Benzema envoie un superbe message https://t.co/n2alum4Kvf pic.twitter.com/d6slwaHO8E — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Kroos arrive au terme de son contrat

En effet, le contrat de Toni Kroos arrive à son terme à l’issue de la saison et il est d’ores et déjà libre de s’engager avec un autre club. L’Allemand n’est pas le seul dans ce cas, puisque Karim Benzema, Luka Modric, Nacho Fernandez, Dani Ceballos et Marco Asensio seront également libres de tout contrat dans quelques mois. Après la victoire du Real Madrid face à Al-Hilal, Toni Kroos a été interrogé sur la suite de sa carrière et s’il comptait prolonger son aventure avec la Casa Blanca .

« Une décision sera bientôt prise »