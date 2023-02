La grosse promesse de l'OM sur le mercato

Arnaud De Kanel

En quête d'un attaquant cet hiver pour suppléer Alexis Sanchez, l'OM était grandement intéressé par Terem Moffi. Avec le FC Lorient de Régis Le Bris, l'attaquant a brillé durant la première partie de saison. De quoi faire saliver des clubs anglais, l'OGC Nice et donc l'OM qui lui avait fait une énorme promesse pour le convaincre.

L'hiver ne fut pas de tout repos dans la cité phocéenne. La valse des transferts a rythmé Marseille le temps d'un mois très intense. A l'OM, la recherche d'un attaquant battait son plein. Avant de jeter son dévolu sur Vitinha, Pablo Longoria avait érigé Terem Moffi en cible principale. Face à la volonté ferme du Nigérian de rejoindre l'OGC Nice, l'OM lui avait promis un numéro bien particulier.

«Ce n’est pas très beau à voir», il craint le pire pour l’OM https://t.co/WRKIrOZNha pic.twitter.com/DNgQhcsNJL — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Le 9 pour Moffi à l'OM

De passage dans l'émission Gym Tonic , Florent Ghisolfi est revenu sur les coulisses de l'arrivée de Terem Moffi à Nice. Il a révélé que l'OM avait promis le numéro 9 au Nigérian. « Il a cru en notre projet. Il a eu le ressenti qu'il allait être heureux et performant à Nice. Aujourd'hui, il est comme un poisson dans l'eau. Je pense vraiment qu'on est le bon club pour Terem. Il a récupéré le numéro 9, même si Marseille lui avait promis aussi. Dans ce qu'on est en train de construire, il correspond vraiment à ce qu'on recherche en termes de valeurs », a-t-il confié, avant de poursuivre.

«Il a toujours montré la conviction qu'il voulait aller à Nice»