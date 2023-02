Il flambe à l’étranger, le PSG va le regretter

Pierrick Levallet

L'été dernier, le PSG avait l'opportunité de prolonger Xavi Simons. Mais finalement, le Néerlandais est parti libre et s'est engagé au PSV Eindhoven. Aux Pays-Bas, le crack de 19 ans flambe totalement. Ce samedi, il a d'ailleurs inscrit un but sublime, alors que le PSG s'est incliné contre l'AS Monaco. Au vu du manque de solutions sur le plan offensif dans la capitale, la formation parisienne doit regretter le départ de la pépite néerlandaise.

Depuis le retour de la Coupe du monde, rien ne va plus au PSG. Le club de la capitale affiche un niveau de jeu plus qu’inquiétant à l’approche du choc contre le Bayern Munich ce mardi. De plus, la formation parisienne doit jongler avec plusieurs blessures. Kylian Mbappé se dirige de plus en plus vers un forfait ce mardi, et Lionel Messi était absent contre l’AS Monaco ce samedi (défaite 3-1). Le club de la capitale a un gros manque de solutions sur le plan offensif. De ce fait, la direction du PSG doit regretter un départ en particulier.

LE BUT SENSATIONNEL DU CRACK XAVI SIMONS ☄️UN BUT ET UNE PASSE DÉCISIVE CE SOIR IL EST ÉNORME 🦁pic.twitter.com/IwX3n3sdjA — Sinbad 🦦 (@SinbadBoi_) February 11, 2023

Xavi Simons fait des merveilles au PSV Eindhoven

En fin de contrat l’été dernier, Xavi Simons n’a pas prolongé. Le Néerlandais attendait certaines garanties concernant son temps de jeu, que le PSG n’était visiblement pas prêt à lui donner. Le crack de 19 ans a alors rejoint librement le PSV Eindhoven. Et depuis, Xavi Simons flambe en Eredivisie. Le numéro 7 ne cesse de confirmer le potentiel qu’il possède. L’international Oranje brille loin du PSG (12 buts et 5 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues). Ce samedi, il a d’ailleurs inscrit un but sublime contre Groningen lors de la lourde victoire des siens (6-0), confirmant sa forme du moment.

Le PSG peut le récupérer, le PSV va le bloquer