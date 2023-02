«Un top joueur» de l’OM va partir

Arthur Montagne

Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Éric Bailly a enchaîné les blessures durant la première partie de saison, avant d’être suspendu plusieurs matches. Par conséquent, bien qu’il apporte à chaque fois qu’il joue, le défenseur ivoirien a peu de chance de rester à l’OM l’été prochain.

L’été dernier, l’OM avait massivement renforcé sa défense centrale en obtenant notamment le prêt d’Eric Bailly en provenance de Manchester United. Et bien qu’il joue peu, Bernard Casoni rappelle que c’est un grand joueur.



Eric Bailly, «un top joueur»

« C'est un super défenseur, mais il est souvent absent. Sur ses qualités de défenseur et de relanceur, c'est un top joueur. S'il était à Manchester United, c'est qu'il est au top. Les qualités, il les a, le problème, c'est qu'il doit enchaîner les matchs. Le fait que les défenseurs ont assuré en son absence va amener de l'émulation, mais quand il est à 100%, il apporte un vrai plus. Ce qu'a fait l'OM sans lui, c'est très bien aussi », assure l’ancien entraîneur de l’OM dans les colonnes de La Provence .

Peu de chance que son option d’achat soit levée