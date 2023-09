En direct, il vend la mèche pour l’avenir du boss du PSG

Thibault Morlain

Conseiller sportif du PSG depuis l’été 2022, Luis Campos a réussi à bien se rattraper grâce au mercato estival qu’il vient de réaliser. Il n’empêche que malgré les différentes recrues, le Portugais fait toujours l’objet de nombreuses critiques. A tel point que son avenir au PSG est remis en question par certains. Faut-il alors s’attendre à un départ de Campos ? Cela n’est en tout cas pas dans les plans du principal intéressé.

Aujourd’hui, Luis Campos est en charge du sportif au PSG. Mais le sera-t-il encore dans quelques mois ? Dernièrement, des questions se sont posées sur l’avenir du Portugais et différents noms sont même revenus pour venir le remplacer à Paris. Le cas Campos est donc au coeur des discussions et ce mercredi, au micro de RMC , Jérôme Rothen a fait une grande annonce sur ce dossier.

Surprise au PSG, c’est terminé pour ce transfert de dernière minute https://t.co/kX3SSFlN9F pic.twitter.com/sL9GCRGNMk — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Il veut rester au PSG »

Quid donc de l’avenir de Luis Campos au PSG ? Jérôme Rothen a assuré : « On a entendu plein de choses comme quoi il est fatigué, comme quoi on veut le mettre dehors et tout ça, il est très content d’être au PSG. Il est très heureux et il veut rester au PSG. Il s’investit de cette mission ».

« Campos a l’impression qu’il lui salit son travail »