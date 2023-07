Ejecté par le PSG, il se lâche sur un dossier brûlant

Thomas Bourseau

Très prisé sur le marché des transferts, Harry Kane est proche de Mauricio Pochettino qu’il a côtoyé à Tottenham. Coach de Chelsea, Pochettino a tout déballé sur le feuilleton Kane, laissant l’espoir au PSG. Explications.

Mauricio Pochettino est passé sur le banc de touche du PSG le temps d’une saison et demie, comme ce fut le cas lors de son passage au début des années 2000 en tant que joueur. En fin de saison 2021/2022 et alors qu’il lui restait une année de contrat, Pochettino a été licencié par le PSG. A l’automne dernier, dans le cadre d’une chronique à The Athletic , Pochettino révélait qu’Harry Kane serait le complément d’attaque parfait pour Kylian Mbappé au PSG.

«Vous parlez de l'un des plus grands»

Et il semblerait que le PSG l’ait pris au mot puisque le nom d’Harry Kane figurerait tout en haut de sa short-list dans le secteur offensif dans le cadre du mercato estival du club parisien. Fraîchement nommé entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino a témoigné des rumeurs concernant l’avenir d’Harry Kane et notamment l’une d’elles liant l’Anglais à Chelsea. De passage en conférence de presse ces dernières heures, le technicien argentin a vidé son sac sur ce dossier. « Je n'aime pas parler des joueurs d'un autre club, mais vous parlez de l'un des plus grands, de l'un des meilleurs attaquants du monde. Il n'est pas juste de parler, il n'est pas juste de ne rien dire ».

Le PSG boucle un gros transfert, les victimes s’enchaînent https://t.co/nPpiykNvdM pic.twitter.com/XP7sEMBgpm — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

«Kane ? En ce moment, nous pensons différemment»