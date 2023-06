Ejecté du PSG, il prépare un sale coup au Qatar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez serait dans le viseur du PSG, qui aimerait boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Désireux de conserver son défenseur français, Thomas Tuchel compterait lui offrir un nouveau bail pour le convaincre de s'inscrire encore un peu plus sur la durée en Bavière.

Après avoir bouclé les transferts de Milan Skriniar et de Marco Asensio - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le PSG voudrait recruter Lucas Hernandez. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, le défenseur français de 27 ans pourrait faire ses valises cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an. Conscient de la situation de Lucas Hernandez, le PSG serait en embuscade. Toutefois, Thomas Tuchel compterait anéantir les plans de son ancien club.

Le Bayern veut formuler une nouvelle offre à L. Hernandez

Selon les informations de Sports Zone , Lucas Hernandez aurait rencontré la direction du Bayern dernièrement. A en croire le média français, la direction munichoise souhaiterait formuler une nouvelle offre de contrat XXL pour convaincre son numéro 21 de poursuivre l'aventure.

Mercato : Ça bouge pour Neymar, le PSG se frotte les mains https://t.co/klA5paOTO4 pic.twitter.com/8frsFv5d09 — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Tuchel s'active pour conserver Lucas Hernandez

De son côté, Thomas Tuchel serait aux premières loges et s'activerait également pour retenir Lucas Hernandez. Ejecté par le PSG en décembre 2020, le coach du Bayern pourrait donc priver plomber le mercato de son ancien club.